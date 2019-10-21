Desaparece Raúl Saldaña

El joven monclovense de 23 años, Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche se encuentra desaparecido en la ciudad de Monterrey, es estudiante del Tecnológico de Monterrey, la última vez que lo vieron fue el jueves 17 de octubre; su familia pidió el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Raúl es hijo del ex tesorero Raúl Ignacio Saldaña quien trabajó en la administración de Jorge Williamson Bosque.

Sus familiares, amigos y conocidos, compartieron en redes sociales su fotografía con dos números telefónicos donde las personas puedan comunicarse en caso de saber algo.

Su primo Ignacio Villaseñor Saldaña pidió que se difundiera la información en la red social de Facebook con el fin de dar rápido con su paradero, los que tengan noticias o información nueva pueden comunicarse a los números 8666385793 y 8661070125.

Hay pesquisa en Nuevo León

Los que tengan información pueden comunicarse a estos números.

Entre las características que dio la Fiscalía de Nuevo León y las características de la fotografía, se encuentran que el joven tiene el cabello largo medio, lacio, negro; es aperlado, tiene los ojos café oscuro, mide alrededor de 1.66 metros; es de complexión media, y tiene una cicatriz en la pierna izquierda.

Asimismo, se informa que la desaparición se dio a lugar en un domicilio de la colonia Doctores de Monterrey, donde se tuvo información por última vez de él. Hasta el día de hoy, las autoridades informaron que no se tiene ninguna novedad sobre el caso.

Para el caso de que la ciudadanía cuente con información que ayude a dar con el paradero de Raúl Ignacio, la Fiscalía neolonesa puso a disposición los teléfonos 81 2020 8707 y 81 20207500, así como su dirección en Gonzalitos 2300, colonia Urdiales en Monterrey.