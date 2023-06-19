Desaparecen prohuelga

Trabajadores de la Sección 71 de la Perla, Chihuahua deben recibir el dinero de prohuelga, por lo que el Sindicato Nacional Democrático iniciará una investigación para saber dónde está el recurso y que sea entregado.

Luego de que trabajadores de la Sección 71 interpusieron de manera formal una demanda en contra de los funcionarios sindicales, por hacer mal uso del dinero de los mineros, que debió repartirse el pasado viernes, Ismael Leija Escalante, señaló que se investigará donde está el recurso.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna llamada por parte de los trabajadores de esta sección sindical, para dar los detalles de los hechos, sin embargo dijo que se tomarán cartas en el asunto y actuará de acuerdo a los estatutos.

Recordar que los mineros de la Perla Chihuahua interpusieron la denuncia en contra de los funcionarios del Comité Local del Sindicato Nacional Democrático, por el delito de robo, al gastarse poco más de 600 mil pesos del fondo de prohuelga.

La denuncia fue en contra del Secretario General Enrique Candia Sánchez, al Presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia Martín Herrera Rivera y Tesorero Efraín Tavares, por haber dispuesto del dinero que pertenece a los trabajadores.

Leija Escalante se negó a dar más detalles del caso, únicamente se concretó a decir que no se permitirá que se afecte a los trabajadores y se actuará conforme a lo que está establecido y el dinero deberá entregarse a los trabajadores.

Recordar que se tienen antecedentes de esto, con el caso de la Sección 288, en donde los ex funcionarios enfrentan un proceso penal por el desfalco de 7.4 millones de pesos, los cuales fueron destituidos de manera inmediata y se interpuso la denuncia para que se repare el daño a los obreros.