Desaparecen tres hermanos

Han pasado 8 años desde la desaparición de sus tres hijos y Margarita Martínez no ha perdido la esperanza de volver a verlos. Su caso como el de cientos de madres de familia ha quedado en el olvido.

Corría el año del 2010, uno de los más negros en la historia de Coahuila en cuestión de seguridad. Los levantones y desapariciones forzadas eran tema de charla todos los días.

En ese entorno desaparecieron los hermanos Daniel Zavala Martínez, Rafael Zavala Martínez y Rafael Zavala Contreras. Un día llegaron a Monclova originarios de Chihuahua con la idea de poner un restaurante y de repente nadie más supo de ellos.

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RAFAEL ZAVALA

Desapareció a la edad de 39 años sus señas particulares son piel blanca, ojos verdes y de cuerpo atlético porque toda su vida estuvo en taekwondo.

El primero en llegar a Monclova fue Daniel, llegó enviado por la empresa para la que trabajaba fabricando piezas de trenes, era inspector de calidad y viajaba constantemente a varias partes del mundo.

Durante su estadía en Monclova se le ocurrió instalar un restaurante, invitó a sus dos hermanos para llamarlo “Los tres hermanos”, su madre desconoce el lugar en donde estuvo instalado pues ella radica desde hace tiempo en Oregón, Estados Unidos.

En marzo del 2010 los hermanos Zavala coincidieron en Monclova, uno de ellos vivía en una traíla, otro rentaba un departamento con una mujer que conoció en la ciudad y el otro había adecuado un cuarto en el restaurante, era quiropráctico y ahí atendía a sus pacientes.

En aquel tiempo la situación en Monclova, era alarmante, la delincuencia era algo de todos los días, un miércoles del mes de abril Daniel Zavala sostuvo una llamada telefónica con su madre quien constan tente le pedía que se regresaran porque sabía que las cosas en Monclova no estaban bien.

DANIEL ZAVALA

Desapareció a los 43 años de edad, su estatura es de 1.75 metros, tiene ojos de color azul, era de tez aperlada y fornido.

“Me habló un miércoles y me dijo que ya se iban a regresar, todo estaba muy mal por la inseguridad, para el viernes ellos habían desaparecido, yo les dije, les dije que no se fueran”, comentó la madre.

Ella se enteró por la pareja de uno de sus hijos, viajó a la ciudad para pedir a las autoridades que se hiciera una investigación, pero todo fue en vano.

Al principio pensó que estaban secuestrados, ella esperaba la llamada en la que le pedirían el rescate, pero esa llamada nunca llegó.

Daniel Zavala desapareció a los 43 años de edad, su estatura es de 1.75 metros, tiene ojos de color azul, era de tez aperlada y fornido Rafael Zavala desapareció a la edad de 39 años sus señas particulares son piel blanca, ojos verdes, era atlético porque toda su vida estuvo en taekwondo y Rafael Contreras era de estatura baja y moreno.

Margarita Zavala constantemente visita el consulado esperando obtener respuesta a cerca del paradero de sus hijos, también llama a la Fiscalía General del Estado pero no hay novedad.

Nunca se supo nada de los bienes de los hermanos Zavala, cosas de valor como televisiones, computadoras, vehículos que como ellos nunca aparecieron.

“Nadie puede imaginar lo que se siente no saber nada de tus tres hijos, nadie en Monclova supo nada acerca de su desaparición, pero sigo esperando y no quiero que el caso se quede en el olvido, quiero que se investigue y que me digan ¿Dónde están? ¿Qué pasó?

Durante mucho tiempo Margarita Martínez ofreció una recompensa para que alguien le diera información acerca del paradero de sus hijos, ahora sigue ofreciendo una recompensa monetaria a la persona que le brinde información verídica de ellos.

[email protected] es el correo al que se pueden comunicar para tener contacto directo con ella.