Desaparecerá asociación de pensionados

En riesgo de desaparecer la Asociación de Pensionados y Jubilados del Seguro Social en Monclova, ante la disminución drástica que ha sufrido de socios y actualmente lucha por sobrevivir.

Los conflictos económicos que han tenido al interior de la asociación durante las últimas administraciones, los conflictos internos, la pandemia por el Covid-19, son algunos de los factores que han mermado su membresía.

María del Rosario Esquivel Martínez, presidenta de esta asociación mencionó que en los últimos años ha disminuido los agremiados, por lo que actualmente cuentan con cerca de 182 asociados.

Anteriormente la asociación contaba con un gran número de socios, llegando a los 7 mil o 5 mil, por lo que actualmente no tienen ni siquiera el 3 por ciento de lo que anteriormente, lo que afecta sus finanzas.

Señaló que una gran parte de los socios son personas de más de 80 años, por lo que ya no se acercaron a la asociación, mientras que aquellos que han obtenido sus pensiones en los últimos años no se han acercado, algunos acuden, preguntan, pero no vuelven.

Esta situación pone en riesgo la permanencia de esta asociación que hace años era la más grande en el estado.