Descacharrizarán en “la Calderón” para combatir el dengue

Como parte de las medidas para eliminar los criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya, este martes 27 de junio, se llevará a cabo una jornada de descacharrización en la colonia Calderón, por lo que se hace un llamado a los habitantes de este sector, para que colaboren y coloquen al frente de sus domicilios, botes, llantas, muebles viejos y cualquier objeto que ya no sea de utilidad.

El director de Forestación, Obet Villarreal, dijo que esta actividad la realizan en coordinación con el departamento de Salud, agregó que iniciaran el recorrido por las calles la colonia para recoger todos los cacharros y muebles viejos, a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se pide a los vecinos sacar temprano todos sus cacharros.

Por su parte el director de Salud, Dr. Arturo González, dijo que es importante esta descacharrización porque es una forma efectiva de evitar o por lo menos reducir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades. "Por eso, es fundamental que todos los habitantes de la colonia Calderón se sumen a esta iniciativa y colaboren en la eliminación de posibles criaderos, solo trabajando juntos podremos proteger nuestra comunidad y prevenir la propagación de estas enfermedades", señaló el Dr. González.

Por esa razón se exhortó a los a los habitantes de este sector ubicado al sur de la ciudad, estar atentos a la llegada del equipo de descacharrización, para que colaboren desechando de manera adecuada todos los objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos.