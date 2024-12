Descarta juez colocar brazalete a acusado

Cumple un año y 7 meses escapando de la justicia tras hacer que su víctima perdiera un ojo, pero Juez descarta la petición del Ministerio Público para aplicarle el brazalete electrónico a Julio César "N", quien podría volver a sustraerse de la justicia ya que solo debe firmar cada quince días ante la autoridad competente.

Los hechos ocurrieron el 17 de febrero del 2022 cuando Julio César cometió el delito de lesiones gravísimas por pérdida de un miembro u órgano en contra de Carlos "N", resultando en la pérdida de un ojo.

Fue el 8 de marzo del 2022 que fue vinculado a proceso con la medida cautelar de firma periódica, pero después de eso no quiso someterse a más audiencias, faltando a una el 22 de noviembre de ese mismo año supuestamente porque estaba enfermo, se le dieron tres días para que justificara y así pasaron siete meses.

Dicha audiencia se realizó con el juez de control Roberto Flores, se dejó pendiente el caso y por petición de la Fiscalía General de Justicia se declaró sustraído de la acción de la justicia el 9 de mayo del 2023, cumpliendo ayer viernes 13 de diciembre un año y siete meses sin comparecer ante las autoridades.

En la audiencia intermedia de la causa penal 135/2022 en la que la agente del Ministerio Público solicitó que se cambiara la medida cautelar por la de brazalete electrónica ya que había incumplido la medida de firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares, cambió de domicilio y no lo notificó y al ser trailero, fue imposible localizarlo, además de vivir en Piedras Negras.

El Juez Roberto Flores descartó el cambio de la medida cautelar argumentando que el acusado se había amparo, aunque dicho amparo solamente era para la prisión preventiva, no para la medida cautelar, por lo que Julio César "N" tiene que acudir a firmar cada quince días y no acercarse a la víctima como a los testigos, y no salir de Coahuila.