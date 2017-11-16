Descartan asamblea para cuotas retenidas

El vocero de la Sección 147, Erick Gómez Herrera señaló que no se llevará a cabo la asamblea del día de hoy para tomar el acuerdo de pedir a Altos Hornos que regrese las cuotas retenidas de los trabajadores, al indicar que esta reunión ya se realizó el pasado 29 de agosto después del recuento y se aprobó por unanimidad la solicitud a la empresa.

Después de que el Secretario General del CEN informó sobre la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje sobre la titularidad del contrato a favor del Sindicato Democrático, se anunció que para el día de hoy se llevaría una asamblea con los trabajadores de esta sección para tomar el acuerdo que se enviará a la empresa.

Ante esta situación, Erick Gómez mencionó que después de analizar el Comité Local con el Nacional se determinó que el acuerdo ya se tomó el pasado 29 de agosto, cuando todavía era Secretario General Sergio Medina Ibarra, y ante notario los trabajadores acordaron pedir a la empresa la devolución de las cuotas.

Mencionó que al tener un acuerdo no es necesario realizar la asamblea y únicamente se presentará en estos días la solicitud a la empresa para que se regrese el dinero de las cuotas retenidas desde el 2008.

“Ya está el laudo, ya está la aprobación de la asamblea, ya nada más el nacional notificará a la empresa para pedir el dinero y que se programe el día para realizar el pago a los trabajadores, pero ya se tiene avance en eso”.

Al igual que lo señaló el secretario general del Democrático Ismael Leija Escalante, estimó que el pago se dará a los trabajadores a más tardar el jueves de la próxima semana, en donde algunos alcanzarán hasta 20 mil pesos, pero esto depende de la antigüedad, salario por categoría y asistencia laboral en esos años.

Ya se tiene avance

“Ya está el laudo, ya está la aprobación de la asamblea, ya nada más el nacional notificará a la empresa para pedir el dinero y que se programe el día para realizar el pago a los trabajadores, pero ya se tiene avance en eso”.