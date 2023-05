Descartan aumento a la tortilla

Pese a la escalada de precios en sus insumos, los dueños de tortillerías no tienen previsto aumentar el precio del kilo del vital alimento, el cual se encuentra en alrededor de los 30 pesos en algunos establecimientos, una cifra de por sí grande para las familias monclovenses.

Esto lo aseguro Alejo Peña, representante de la industria de la masa y la tortilla en Monclova, quien dijo que ya tienen meses sin que se hayan registrado incrementos en el precio del kilo aunque recientemente aumentó el precio del flete a 50 pesos por cada tonelada que les llevan, es decir mil 200 pesos.

En números totales los tortilleros gastaban 12 mil 500 pesos y ahora 20 mil pesos por las toneladas que adquieren cada semana. Así mismo, indicó que en la región centro son 270 negocios de este tipo y por la crisis económica, de 5 o 6 cierran cada mes, anteriormente eran casi 300 que se dedicaban a este rubro.

“El precio de harina y de tortilla no tengo conocimiento que haya aumentado, pero el incremento del flete ya lo teníamos contemplado y no cambiará en nada el precio que damos a los clientes, si podemos sufragarlo lo vamos a hacer, no vamos a castigar más al usuario, no podemos hacer más”.

Señaló que hasta el momento no se espera que aumente el precio del maíz, al contrario, se espera que haya más producto en el transcurso de la cosecha.