Descartan multar por no usar cubrebocas

El Alcalde, Alfredo Paredes López, anunció que no habrá sanciones por no usar el cubrebocas, Ante la solicitud que realizara el gobernador Miguel Ángel Riquelme hace algunos días, asegurando que la gente debe ser responsable de su propia salud, aunado a que ya entiende que estas medidas son por el bien social.

De este modo el edil manifestó que se descarta completamente el tomar medidas económicas para obligar a la gente a portar el cubrebocas, de igual manera invitó a atentamente a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes y atender las medidas sanitarias sin la necesidad de implementar este tipo de acciones.

"La gente ya ha sabe como es el atacar la pandemia y hemos visto buenos resultados, ahora con este repunte de contagios, les hacemos un nuevo exhorto a que usen el cubrebocas y respetar en la medida de los posible las acciones necesarias para evitar contagios.

Explicó que no se hará ninguna cacería para estar obligando a la ciudadanía a que porte correctamente esta medida sanitaria, pero sin lanzó la invitación reiteradamente para que los monclovenses no se confíen y la terca ola de contagios no sean tan perjudicial a la sociedad local.

Del mismo modo dijo que se busca proteger al sector comercial y empresarial, por lo que las mediadas se refuerzan previamente para evitar llegar al semáforo anaranjado y con ello el cierre de establecimientos que traerían decrecimiento nuevamente en la economía local.