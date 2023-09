DESCARTAN PLAGA DE GARRAPATAS EN LA SECUNDARIA 76

MONCLOVA; COAH.-Directivos de la escuela secundaria #76 descartaron plaga de garrapatas en el plantel. Tras difundirse una fotografía de alumnos presuntamente de esta institución en el que alertaban por la presencia de estos insectos, el coordinador Académico de la secundaria Juan Alberto Neavez García negó que existiera tal problema.

Una fotografía con un menor de edad que porta una camiseta en color azul y pantalón en color negro fue difundida a través de redes sociales con el texto "Tengan cuidado, la secundaria Raúl Flores González ya reportamos que tiene plaga de garrapatas en la aula 11 ya van 2 niños que se les suben y le dicen a los maestros y no les hacen caso" sin embargo los alumnos de esta institución portan uniforme todos los días y es en color blanco.

El coordinador Académico informo que todos los días se percata de la presencia de Padres de Familia que acuden a dejar a sus hijos y que vienen acompañados de sus mascotas.

"Todos los días vienen padres de familia vienen a dejar a nuestros muchachos pero se traen a sus perros también, y son demasiados perritos los que nos traen y constantemente los estamos regresando pero eso es diario y año con año"

La fotografía no me parece que sea de la escuela, aquí todos traen uniforme es blanco y es azul, además no hay evidencia de que sea en la secundaria, igual los invitamos para que pasen y vean que no existe un problema alguna

Pese a que no existe tal plaga, pero para prevención y tranquilidad de los padres de familia se tomaran medidas, como fumigación.

"La sociedad de Padres de Familia realizara una limpieza total del plantel y se fumigara el próximo sábado" mencionó.