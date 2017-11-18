Descartan suba la magna a 20 pesos

La diputada federal Guadalupe Oyervides Valdez señaló que el precio de la gasolina está ligada al del dólar, por lo que existe incertidumbre en cuanto a lo que vaya a suceder en el 2018, pero negó que el combustible vaya a alcanzar los 20 pesos el litro, como se maneja en algunas notas a nivel nacional.

En el marco del informe que presentó la legisladora a empresarios sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018, se le entrevistó en torno al “gasolinazo” que se anuncia para el próximo año, en donde negó que el precio del combustible se vaya a disparar de esa manera.

Guadalupe Oyervides mencionó que estas notas no se encuentran sustentadas ya que nadie puede asegurar el costo de la gasolina, ya que esta se encuentra ligada al precio del dólar y es imposible definir cuál será su comportamiento.

Reconoció que el precio del combustible no ha disminuido como se quisiera y como se había anunciado con la Reforma Energética, lo que se debe a la incertidumbre que existe dentro del mercado ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

“Ahorita existe una inestabilidad no solo en el país, sino en todo el mundo, ya que todavía no llegamos a un acuerdo, esa inestabilidad de Estados Unidos le pega a los países más cercanos porque no ha bajado el dólar, porque ahorita estamos en una expectativa, esperando que el presidente Estados Unidos reflexione”.

La Diputada federal señaló que mientras no se llegue a un acuerdo se mantendrá la inestabilidad que ocasiona este incremento en el precio de los productos, sin embargo dijo que es temerario afirmar que el precio del litro de combustible llegará a los 20 pesos en enero.

“Que nos gustaría que no aumente la gasolina, que es una decisión impopular, pero también es una decisión responsable”, indicó.

En cuanto a los mencionados “Bonos Navideños”, Guadalupe Oyervides señaló que no existe ningún bono y únicamente se entregará a algunos legisladores su Fondo de Retiro que ellos acumularon durante su gestión, en donde varía las cantidades que recibirán.

La diputada negó que exista algún bono y dijo que la iniciativa de eliminar el bono fue puesta por ella ante la Cámara de Diputados, por lo que se dejó de realizar esta práctica.