Descartan una lesión cerebral a Don José

MONCLOVA., COAH.- Luego de realizarle la Tomografía Axial Computarizada al señor José Gutiérrez, médicos del Hospital Amparo Pape de Benavides descartaron una lesión cerebral, sin embargo sigue sedado, intubado y en estado crítico.

EL doctor Ángel Cruz dijo que ayer se intentó "destetar" al paciente masculino disminuyendo la cantidad de aminas para mantener su presión arterial y de esa forma crear una ventana neurológica, lo cual no se logró, por lo que el día de hoy se realizará un nuevo intento.

Dijo que si bien el TAC reveló que no existe una lesión cerebral, derrame, hemorragia o fractura, el señor José aún presenta un estado de salud de extrema gravedad, sin embargo se está aferrando a la vida.

Mencionó que al llevar al paciente fuera del hospital para realizar el TAC, este soportó el viaje solamente con asistencia respiratoria manual y no mecánica, lo que da un pronóstico alentador.

Así mismo explicó que gracias al buen trabajo de los médicos neurólogo e internistas, se está logrando estabilizar al paciente, pero si no se logra extubar, se tendrá que realizar una traqueotomía en los próximos días.

"El paciente no tiene una lesión en el cráneo como se pensaba pero sigue sedado y con intubacion, el objetivo es estabilizarlo y logar que mantenga sus funciones vitales para poder salvar su vida.