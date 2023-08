Desconocen comercio cierre de calle Hidalgo

Luego que comerciantes de la Calle Hidalgo desconocen que se cerrará la vialidad y que serán desalojados, la encargada del Centro Histórico, Lucila Garza pidió al SIMAS se postergue la obra para el próximo lunes.

Destacó que con esto primero, tienen tiempo para advertir a los comerciantes que estarán colocando sus puestos en otra área del centro de la ciudad, y segundo, para darles oportunidad a que aprovechen las ventas del fin de semana.

Indicó que este miércoles estuvo preparando los oficios con los diferentes departamentos para que se hagan las acciones concernientes al cambio de vialidad (con transporte), y el retiro de trailas y autos estacionados de manera permanente (con ecología).

Reconoció que los comerciantes que se colocan en la vía pública en la calle Hidalgo en el tramo de Miguel Blanco y Abasolo, ni siquiera están enterados del movimiento que se hará con ellos, para permitir que la maquinaria y los trabajadores hagan lo concerniente al cambio y adecuación de tubería de agua y descargas de drenaje.

Dijo que el interés del SIMAS quienes estaban coordinando a la constructora que entrará a hacer los trabajos era comenzar el próximo viernes, sin embargo ante varias situaciones que aún faltan por determinarse en el lugar, ella pidió que se postergara el arranque para el lunes.

"Queremos que todo salga bien, que la gente que está involucrada conozca los detalles, en este caso los comerciantes pues se les informará que tienen este fin de semana para que aprovechen sus ventas y luego serán reubicados a otro lugar, aún no está definido, de eso no me encargo yo, pero se hablaba que podría ser sobre la calle Zaragoza", finalizó.