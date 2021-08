Desconocen si seguirán operativos

Se desconoce si continuarán los operativos para detectar vehículos con placas vencidas, así lo indicó el Administrador Local de Recaudación de Rentas, quien dijo que en los últimos tres días no se les ha convocado a incluirse a los operativos que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública.

El Administrador Local Pablo González González señaló que desconocen si continuara los operativos que se implementaron desde la semana pasada en el estado, al mencionar que es una acción que realiza directamente la Secretaría de Seguridad.

Comentó que Recaudación de Rentas acude únicamente como apoyo, con la finalidad de asesorar a los dueños de los vehículos, en caso de que tengan que realizar un pago o como le tienen que hacer para ponerse al corriente.

Sin embargo dijo que en los últimos 3 días no han sido convocados, por lo que desconocen si se han implementado los operativos.

"Tenemos tres días que no hemos salido, no nos han avisado, no sabemos si han estado en San Buenaventura, o en otras partes, pero no nos toca a nosotros, pero en lo que nos toca, no nos han avisado".

Señaló que en el caso de los operativos es decisión de Seguridad Pública del Estado, y así como los implementaron, los puedes suspender, sin informar a la Administración Local de Recaudación de Rentas.

Comentó que estos operativos han incrementado la afluencia de contribuyentes, ya que en las últimas dos semanas se incrementó en un 20 por ciento el pago de Derechos de Control Vehicular, sin embargo mencionó que aún se mantiene un 20 por ciento de rezago del total de los contribuyentes.