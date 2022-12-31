Desea Mario Dávila Feliz 2023

Con un agradecimiento en primer término a Dios por permitirle servir a los monclovenses, el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, envió un mensaje a los ciudadanos, en los que agradece la confianza que tuvieron en esta administración, durante el 2022, el primer año de la administración municipal que encabeza.

Agradeció a los regidores y directores, que lo acompañaron en este primer año, en el que se dedicaron exclusivamente a trabajar para lograr los objetivos trazados en el amplio campo del desarrollo urbano, en el que se realizaron obras de infraestructura, y programas sociales, que abarcaron el sentido humano, en el que se ofrecieron opciones educativas, de salud y alimentación, en apoyo de los ciudadanos que viven en un estado de vulnerabilidad.

Reitero su agradecimiento a los ciudadanos, que cumplieron con su responsabilidad de pagar el impuesto predial, porque demostraron la confianza que tuvieron en el ayuntamiento, Monclova, avanzando de manera significativa, porque cada peso que fue pagado, se administró de manera clara, y fue devuelto en obras.

El alcalde, Mario Dávila, pidió a los ciudadanos extremar precauciones en esta noche en que se celebra la despedida del 2022 y la llegada del 2023, para que eviten ser parte de las estadísticas los accidentes viales, y si van a tomar lo mejor es no conducir y contar con el conductor designado, por su propia seguridad y la de los demás.

“Por nuestra parte, estaremos trabajando en la parte operativa como son los filtros anti alcohol, además de mantener los operativos y rondines, en las áreas comerciales, colonias y en las principales vías de la ciudad, para salvaguardar a los ciudadanos”, indicó el alcalde.

Para concluir, reiteró el exhorto a disfrutar esta noche de las fiestas de Fin de Año, en casa y en compañía de la familia, “Deseo a todos, que tengan un feliz año nuevo, que lo pasen en familia, y que llegue el 2023, con salud, con vida y sin complicaciones”. ¡Feliz Año Nuevo 2023!. Deseo el alcalde.