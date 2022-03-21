Desertan de Universidad

Alrededor de 150 alumnos se dieron de baja del Instituto Universitario del Norte (Insunte) tras denunciar que la coordinadora académica no está de parte de los alumnos y prefiere favorecer a sus amistades, disminuyendo la calidad académica del plantel.

Esto fue denunciado por los mismos trabajadores y estudiantes, señalando que tiene una actitud desposta, falta de ética profesional, se niega a justificar a los alumnos que tuvieron problemas con ella.

Además, quita clases a los docentes, les retira las asesorías, tiene una actitud altanera con los trabajadores y no resuelve las dudas de los alumnos. Alrededor de cinco maestros se vieron afectados por la coordinadora.

Solo tres maestros ayudan a los estudiantes porque los demás son amigos de la coordinadora, quienes no cuentan con carreras afines a las que imparten y el rendimiento académico ha bajado considerablemente.

El sábado 12 de marzo hubo un altercado a palabras entre un maestro y un estudiante dentro de la institución y la situación estuvo a poco de escalar a los golpes.

Aunado a esto, un trabajador llega con aliento alcohólico y no da clases a los jóvenes, pero no tiene castigo o le quitan horas porque es esposo de otra trabajadora. También señalaron a Isacc Vázquez por no presentarse a dar clases pero tiene su sueldo intacto.

“Los más afectados con los alumnos porque nosotros tenemos más ingresos, dos maestras más nos ponemos a disposición de los alumnos para ayudarlos en sus proyectos, porque se evalúa por proyectos, pero por cuestiones personales que ha tenido la licenciada Norma con otros docentes es que los jóvenes no entienden los temas”, comentó una psicóloga.

Ante esto los alumnos harán un escrito para enviar a las oficinas de Saltillo pero no se les proporciona el formato o se les instruye la forma adecuada de hacerlo, motivo por el que alrededor de 150 han decidido abandonar la universidad.

“Corrieron injustificadamente a una maestra y los alumnos la pidieron porque querían que regresara, gracias a esto es que pudo volver pero le quitaron horas de clase, solo la hacían acudir los sábados en la mañana y en la noche, motivo por el que ella renunció”.