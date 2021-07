Desesperado padre pide custodia de sus hijos

Un hombre está cansado del comportamiento agresivo de quien hasta la semana pasada era su pareja sentimental, señaló que aunque ella no está diagnosticada al parecer es esquizofrénica pues en una ocasión ella le dijo que escuchaba una voz que le decía que matara a su esposo y sus hijos.

Mario Abraham Rodríguez Rodríguez está desesperado, la madre de sus dos hijos se llama Gabriela Tobías Guel y la semana pasada, ella lo agredió, aun trae marcas de mordidas y rasguños, mencionó que la intención era matarlo pero afortunadamente logró escapar.

Lo golpeó en el rostro, lo mordió en repetidas ocasiones, es la tercera vez que sucede, pero siempre lo mantuvo la esperanza de que ella pudiera cambiar, trató de apoyarla pero ella no colabora, siempre esta con la agresión.

"Ella no está diagnosticada pero los doctores la mandaron un psiquiatra porque al parecer tiene esquizofrenia, está tranquila y de repente se pone agresiva, luego tenía ideas como que veía a una niña en la ventana, que escuchaba voces que le decían que nos matara", señaló

En una ocasión ella se estaba bañando y salió desnuda, asustada, diciendo que había visto al diablo, en otra ocasión vio como si se estuviera exorcizando, hasta la semana pasada ella se presentó en el trabajo de él, gritando que la engañaba con unas mujeres embarazadas.

"Nunca la engañé, siempre fue del trabajo a la casa y nunca me pasó por la mente engañarla, sino ayudarla, ahorita mi temor es que se vaya de la ciudad, porque ya vendió muebles, la sala y varias cosas, pero nadie me hace caso, en la Pronnif siento que me hacen a un lado", comentó.

Dijo que en muchas ocasiones él bañaba a sus hijos, de 3 y 4 años de edad, les hacía de comer, ella tiene una niña más grande de 8 años de edad con su primera pareja quien también está buscando la custodia.

Acudió desesperado a la Pronnif porque ella no está apta para cuidar de los niños, pero aseguró que si analizar el caso la Pronnif entregó a los menores con un familiar de apoyo, en este caso fue la mamá de ella, quien trabaja y finalmente le regresó a los niños. La mujer se fue junto a sus niños a casa de su abuela pero amenazó con irse lejos, por eso él temía que se llevara a los niños y no saber nada de ellos, dijo que esta vez se le acabaron las fuerzas para defenderse de ella, logró escapar por la puerta trasera y hoy solo quiere tener a sus hijos con él, para estar seguro de que están a salvo.