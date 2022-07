Deshabilitada página de licitación de obras

Desde hace dos semanas el portal de Compranet se encuentra deshabitada y es urgente que se solucione porque todas las licitaciones de obras, adquisiciones, servicios se regulan aquí y se tienen paralizados estos procesos en todo el país.

Lo anterior lo comentó Eugenio Williamson Yribarren; presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, dijo que todas las compras de papelerías servicios, limpieza, unidades, llantas y miles de licitaciones en todo el país se publican en Compranet.

Señaló que esperan que se resuelve pronto y no se sabe si paren las dependencias federales y todo lo que implica se tengan que paralizar también, en ninguna administración había tocado que durante mucho tiempo estuviera sin funcionar.

Muchos constructores tienen obras en proceso que no se pudieron entregar porque en Companet no está la plataforma disponible y aunque no se quiere especular, se dice que tienen problemas con los servidores, la secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que antes del 03 de agosto llegarán los nuevos servidores.

"Ahí se licita todo, por decir el seguro social licita batas, mantenimiento de climas, obras públicas, carreteras, papelerías de todos lados, todas las compras se regulan por ahí, excepto que sean compras muy pequeñas".

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimiza está situación y dice que los adversarios dirán que hay trasfondo pero lo cierto es que tiene dos semanas y todo en el país está paralizado, por salir del paso tendrán que tomar otras acciones, decisiones prontas dependiendo la dependencia que sea para salir de este problema, se presta a que haya corrupción.

En Compranet todo mundo puede ver quien concurso a quien se la dieron por que se la negaron, México fue el país que sacó esta plataforma.