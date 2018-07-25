Designan titular de Centro Oncológico

Saltillo, Coah.- La doctora Eva Lucía Willars Inman recibió del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, el nombramiento como Directora General del Centro Oncológico de la Región Sureste “Salvador Chavarría”.

El funcionario entregó el nuevo cargo en representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de salud que se brindan en la entidad, en este caso particular a los pacientes que padecen algún tipo de cáncer.

Willars Inman es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Coahuila, tiene especialidad en Medicina Interna por el IMSS y cuenta con una subespecialidad en Oncología Médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste.

Cuenta con la certificación del Consejo Mexicano de Medicina Interna y una recertificación del Consejo Mexicano de Oncología.

Se ha desempeñado como jefe de residentes de Medicina Interna en la Unidad de Medicina de Alta Especialidad #71; jefe de residentes de Oncología Médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste; Área de Oncología Clínica en el Hospital General Dr. José María Rodríguez, del Issste, así como en la práctica privada.

Bernal Gómez exhortó a la nueva Directora General del Centro Oncológico de la Región Sureste a poner sus conocimientos y capacidades al servicio de los coahuilenses más vulnerables y con ello contribuir al cumplimiento de las políticas públicas de la actual administración en el sector salud.