Designan visitador para revisar AHMSA

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designó al visitador, para conocer el estado financiero que guarda Altos Hornos de México ante el procedimiento que mantiene la empresa acerera, en donde se nombró al abogado regiomontano Víctor Manuel Aguilera.

También lee: Rescataría AMLO Banamex, pero a Altos Hornos de México: no

Lo anterior se dio a conocer en la columna del periodista Darío Celis, quien mencionó que ya fue designado quien se encargará de revisar los archivos de la empresa acerera que se encuentra declarada en quiebra, así como mantiene un Concurso Mercantil en lo que respecta a MINOSA.

Mencionó que no hace mucho tiempo, Víctor Manuel Aguilera fue nombrado para hacer la misma función en el caso de Grupo Famsa, de Humberto Garza y anteriormente fungió como conciliador de Metrofinanciera, de Armando Guzmán.

Se indicó que Víctor Manuel Aguilera únicamente está en espera de que se le asigne la fecha para entrar a la empresa y revisar los expedientes financieros, sin embargo indicó que esto no será tarea fácil ante la negativa de la empresa a proporcionar la información correspondiente.

"Aguilera solo está a la espera de la fecha que le asignen para entrar. No la va tener fácil porque en AHMSA no están dispuestos a abrirle la empresa porque no consideran válido ese concurso mercantil", indicó el periodista.