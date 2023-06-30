Desiste obrero de huelga de hambre

MONCLOVA; COAH.-La presunta venta de Altos Hornos de México, así como el mensaje que se ha venido repitiendo los últimos seis meses de: “NO HAY DINERO”; es una farsa encaminada a la quiebra de la Acerera para poder hacer frente a los miles de millones de pesos que tiene en adeudos y sin importar el destino y futuro de los trabajadores.

Lo anterior lo declaró el obrero Saúl Martínez a quien los estragos que comenzaron a hacer efecto en su salud por una semana de ayuno mediante huelga de hambre, lo obligaron a dejar de lado su movimiento y comenzar a recuperarse en su domicilio.

“Desde hace dos años, la empresa venía preparándose para esto que está pasando ahorita, empezamos a ver que bajaron los niveles de producción, cuando la empresa tiene todo para producir, se fue atrasando en diferentes pagos, después la salida de personal, todo era una farsa, solo era ganar tiempo, ganar tiempo y ganar tiempo” mencionó Saúl.

Fue la madrugada de este jueves que decidió levantar la huelga de lucha en representación de todos los trabajadores, detalló que tuvo problemas en el habla, calambres en su cuerpo y estómago.

Dejo en claro que dicha manifestación fue con la intención de abrir los ojos a sus compañeros obreros quienes aún confían en la información de los sindicatos y directivos, cuando la realidad ha sido una farsa y esto lo comprobó con abogados laboristas de la ciudad de México, Monterrey, Chihuahua,

“La empresa busca la quiebra para no pagar a nadie, porque son miles de millones lo que se debe”, que están enterados de lo que pasa en Ahmsa.

Finalmente dijo que durante los sietes días que se mantuvo en ayuno, no hubo una ambulancia que lo cubriera por 24 horas, no se obtuvo seguridad aun cuando se tuvieron amenazas, tampoco se presentó derechos humanos y mucho menos se obtuvo apoyo de los tres niveles de gobierno.