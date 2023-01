Deslindan a Eleuterio López del caso de las concesiones.

El secretario general de la asociación de Taxistas, Raúl Neri Espinoza, quien interpusiera la denuncia en contra de exfuncionarios públicos de administraciones anteriores, dejo en claro que el Lic. Eleuterio López Leos, que actualmente se desempeña como Secretario del Ayuntamiento, es ajeno a esta problemática.

Indicó que de manera equivocada fue involucrado en este problema, por lo que Raúl Neri, se vio en la necesidad de aclarar que el actual Secretario del Ayuntamiento es ajeno, y de ninguna manera está en la lista de los exfuncionarios que serán llamados a declarar por parte de la fiscalía.

Dijo que por el contrario, Eleuterio López, se ha distinguido por manejar los asuntos de la presidencia municipal de manera transparente, lo que habla de la calidad de persona y funcionario que es.

"Incluso me propuso que checará el tema en la página del ICAI, donde me di cuenta del abuso de confianza hacia los ciudadanos por parte de los exfuncionarios" y reiteró que en los documentos que se encuentran en el ICAI sobre el tema de las concesiones, no figura el nombre de Eleuterio López, dijo Raúl Neri.

Por otra parte, dijo que también habló con el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, quien está en la mejor disposición de facilitar las cosas para que este problema se resuelva en el menor tiempo posible.

Como antecedente de la denuncia sobre las concesiones, que ya fue interpuesta ante la fiscalía es por la falsificación de 150 concesiones de taxi, en la que incluso se involucró la firma del exalcalde Gerardo García, agregó que la Fiscalía, ya mandado llamar a los primeros tres exfuncionarios de alto nivel, para que den su declaración.