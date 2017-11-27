Deslindan al Municipio de compra de chalecos

La Auditoría Superior de la Federación es la responsable de definir a los proveedores para la compra de equipo de Seguridad Pública a través del Fortaseg y qué es lo que se adquiere para las corporaciones, así lo señaló el regidor de Seguridad Pública ante la sospecha de la compra de chalecos blindados “pirata”.

Después de que se realizó una revisión en las instalaciones de Seguridad Pública por parte del personal de la Auditoría Superior por una supuesta compra que se realizó de equipo que no cuenta con las especificaciones del programa de Fortalecimiento para la Seguridad de los municipios, Maurilio Moreno Torres, señaló que la responsabilidad de las compras es de la auditoría.

Señaló que este es un programa en el que la federación pone la mayor parte del recurso y ellos eligen los proveedores de los equipos y especifican a los municipios dónde acudir y que tipo de equipo se comprará.

Mencionó que de presentarse alguna falla, ellos debieron haber checado la calidad de los productos y con base a esto aprobar la compra para las corporaciones policíacas.

Asimismo dijo que la Auditoría Superior realiza revisiones de rutina para confirmar que se aplicó el recurso del programa de acuerdo a los lineamientos.

El Regidor mencionó que ante la duda que se presentó de la calidad del equipamiento con el que cuentan, solicitarán a la federación que realice revisiones de todo el equipo, tanto armas como equipo de protección, que se adquirió a través de este programa, con el objetivo de garantizar la seguridad de los elementos, solicitud que deberá realizar el enlace de Fortaseg en Monclova, Carlos Herrera Pinales.