Desmantelan el Cine Diana

Monclova, Coah.- Más de medio siglo ofreciendo a miles de personas proyecciones de películas estelares, lugar donde asistían los actores de televisión para invitar a ver sus películas, hoy en día el edificio que con luces y música invitaba a sus clientes a pasar, está siendo demolido.

Es sobre la calle Zaragoza a unos metros de llegar a la calle Abasolo en pleno corazón de la ciudad se aprecia una serie de edificios viejos, pero el que tiene una peculiar historia es el desaparecido Cine Diana, el cual hoy en día es sólo un viejo inmueble puesto a la venta o renta y presumiblemente ya tiene nuevos dueños, pues desde hace algunos días gente está empezando a retirar lo que era su techado y paredes.

En los años 50´s el cine Diana junto a otros como el Cine Azteca se inauguraron en la zona centro de la ciudad de Monclova, se utilizaban además de proyectar películas, también como teatro, para graduaciones, o caravanas artísticas con los cantantes de moda, de la época de Javier Solís y del Piporro. Ahí se realizaron muchas graduaciones e informes de los alcaldes.

Por muchos años el cine Diana era un inmueble abandonado en plena zona centro, y que era utilizado por personas sin hogar, hasta que después se colocaron unas puertas para poder mantenerlo cerrado.

Después llegó la época de los cines modernos. El cine azteca se derrumbó y nació el Río Cinemas, y después el Cinemex. Actualmente Cinepolis en el nuevo centro comercial Paseo Monclova, donde seguro se continuarán escribiendo historias que serán contadas en un futuro.

Hoy en día el majestuoso cine Diana solo muestra la fachada de lo que era un edificio conmemorativo de la localidad.