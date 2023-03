Desmantelan toldos de manifestantes

MONCLOVA., COAHUILA.-Por instrucciones de la dirección de la Clínica del ISSSTE fueron desmantelados y retirados los toldos que eran utilizados por los manifestantes para cubrirse del sol, así lo informó la enfermera del área de pediatría Olivia Diaz Enríquez quien catalogó el hecho como una niñería, recalcado que los directivos deberían poner atención a las necesidades del hospital como es la luz, el equipamiento y lo que se requiere para atender a los pacientes.

Visiblemente molesta, la enfermera mencionó que durante la guardia de la noche del pasado martes tuvieron por lo menos dos ingresos en pediatría y no se contaba ni con sabanas para acostar y atender a los niños que requerían atención, ni tampoco con luz, por lo que como pueden sacan adelante sus áreas para el bien de los derechohabientes.

Dijo que ayer a temprana hora pasó el subdirector médico Juan Carlos Villa y pidió a los trabajadores para retirar los toldos que tenían, lo anterior sin tener algún acercamiento con los médicos y enfermeras que se están manifestando desde el pasado martes en el lugar.

"Nosotros seguimos trabajando para que no se de un mal servicio aun con todas las necesidades, el martes el sub director pasó realizando la revisión de necesidades en cada área del hospital, pero a pediatría ni siquiera llegó, por lo que de forma inmediata informaron de la d9scriminacion que fueron objeto en un departamento tan importante como es pediatría".

Diaz Enríquez dijo que son niñerías las realizadas por la dirección del hospital pues se preocupan por retirar un toldo en lugar de atender necesidades tan básicas como son la luz para que médicos y enfermeras puedan atender y aplicar los tratamientos como corresponde.

"Queremos soluciones no que nos compliquen las cosas, que hagan su trabajo como directivos y si no saben cómo llevar un hospital que mejor lo dejen a alguien capacitado, nosotros el personal estamos trabajando con las uñas porque la gente no tiene la culpa de nuestras necesidades, pero sí exigimos que se de atención a nuestras necesidades".