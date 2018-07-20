Desmiente Sindicato conflicto en Inmagusa

LLUVIA ESTRADA / LA VOZ

Dirigentes del Sindicato de Maxion Inmagusa, desmintieron una vez más los rumores de un intento de paro en la empresa y aclararon que el rumor lo lanzaron en redes sociales tres empleados sindicalizados que buscan desestabilizar para el ingreso de otro gremio.

Rolando Aguirre Sandoval, secretario general de este sindicato, Diego Armando Flores, presidente de Consejo, Orlando Aguilar, secretario de Estadísticas y Diego Armando Medina del Comité de Deportes señalaron que la empresa trabaja sin ningún tipo de contratiempo.

Mencionaron que recientemente se contrataron a 400 personas buscando incrementar la producción y desahogar el trabajo que realizan mil 750 sindicalizados.

“Después de que supimos acerca de esos rumores, visitamos todos los departamentos para cuestionar a los trabajadores sindicalizados si realmente existían problemas internos o ganas de cambiar de sindicato, y todo se resumió solamente a esas tres personas de quienes preferimos omitir sus generales”.

Destacaron que no van a incurrir en ningún tipo de represaría en contra de los tres sujetos señalados por los mismos empelados de despertar inquietud entre la base trabajadora, mencionaron que el 99 por ciento está contento con la estabilidad que impera en la planta.

“Nos hemos dado cuenta que utilizan fotografías del paro que se realizó con anterioridad para subirlas a través de Facebook e invitar a la gente a que se sume a un supuesto paro, hemos estado trabajando cuando vemos estas publicaciones, y salimos y no sucede absolutamente nada”.

Indicaron que después del pasado plantón que realizaron, fueron muchos problemas que se solucionaron, además de que los directivos de la empresa han respetado los acuerdos a los que se llegaron en ese entonces con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de por medio.