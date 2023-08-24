Despedaza UMA las pensiones del ISSSTE

Pensionados y jubilados del ISSSTE buscan realizar el trámite del correcto incremento de pensión ya que los cálculos de sus ingresos y prestaciones se fueron afectados por el concepto de la Unidad de Medida (UMA).

El abogado del despacho Peña Ortega, Pablo Rodarte explicó que el cambio a la reforma en materia laboral demeritó al gremio magisterial y en general que es parte del instituto, derivado de esto se tuvieron que realizar impugnaciones.

“Han sido perjudicados notoriamente en sus ingresos, al contrario del sistema anterior que poco a poco iba desapareciendo sus prestaciones. Estamos aquí para brindarles la asesoría y posteriormente la defensa legal que ellos esperan”

Señaló que fue un derecho por parte del sindicato que dichas prestaciones se dieran pero desafortunadamente el mismo sindicato ya no defendió a los maestros, ahora el gremio magisterial tienen que colaborar en conjunto con los despachos para hacer la defensa que necesitan para sus prestaciones sean respetadas.

“En este caso serían los incrementos y cálculos como el concepto de la Unidad de Medida (UMA) que resultó más un prejuicio pues antes se tomaba en base al salario mínimo, por ende sus cálculos de ingresos han sido menores”