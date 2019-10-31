Despedirán a 300 en Teksid

En los próximos días Teksid llevará a cabo un recorte de personal, debido a la disminución en las ventas de la industria automotriz, en donde se prevé la salida de 300 trabajadores, de la empresa, pero esto aún se analiza ante la petición que realizó la CTM para que se afectara al menor número de trabajadores posible.

El representante de la CTM Frontera, Mario Dante Galindo Montemayor, dio a conocer que la empresa implementará una estrategia de ajuste, ante la situación que existe en el mercado internacional, esto después de que la producción cayó en un 30 por ciento en los últimos meses.

Mario Dante Galindo Montemayor, representante de CTM Frontera.

Algunas empresas han soportado los embates de la economía, sin embargo otras tienen que ajustar su nómina para poder salir adelante, como el caso de Teksid, que llevará a cabo un recorte de personal, para continuar con su operatividad.

El día de ayer los representantes de CTM Frontera sostuvieron una reunión con directivos de la empresa para conocer el número de trabajadores que se tendrán que dar de baja como parte de esta estrategia y se pidió que se afectará a la menor cantidad, en dónde incluso se contempla realizar jornadas especiales y paros técnicos, para mantener al mayor número de personas.

Actualmente Teksid cuenta con una plantilla de mil 200 trabajadores, y los representantes de la empresa señalan que es imposible mantener a todos, por lo que se llevará a cabo esta medida que podría dar cuanto antes.

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Se dejó en claro que los trabajadores no están siendo corridos, sino que son parte de un proceso de reajuste, y tienen la puerta abierta para reincorporarse en la empresa una vez que se estabilice la situación.

El representante sindical señaló que actualmente las empresas se están viendo afectadas por la contracción que existe en la economía global, con la reducción de ventas, además se ven afectadas por el entorno nacional, ya que no existen inversiones por el temor de empresarios a sufrir una cacería por parte del Gobierno Federal.

“La gente no quiere mover su dinero, ya que existe una cacería por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, que está llevando a cabo investigaciones a quienes realizan algún tipo de inversión y eso ha frenado la economía”.

Señaló que los empresarios en general han mencionado que se tendrá un difícil cierre de año y se prevé que el inicio del 2020 esté un poco más complicado, por lo que señala que lo que se ve en la región apenas es un inicio.

En cuanto a las demás empresas dijo que Lear Corporation, tiene suspendidas las contrataciones, pero no está dando de baja, mientras que NEMAK se esperaba una reducción de personal por bajas ventas, pero la semana pasada ingresó un grupo de 20 personas, lo que muestra una leve recuperación.