Despegan 26 vuelos semanales

De 24 a 26 vuelos nacionales e internacionales registra el aeropuerto Venustiano Carranza de Frontera por semana, pues las empresas de la región lo mantienen activo para desplazar a su personal a diferentes destinos.

El administrador del aeropuerto, Miguel Ángel Villarreal Muñoz, comentó que la actividad económica de la región los mantiene muy activos, pues registran un número importante de vuelos a diferentes destinos de México y el extranjero.

El administrador del aeropuerto, Miguel Ángel Villarreal Muñoz.

Indicó que se registran de 24 a 26 operaciones semanales de empresas como Altos Hornos de México (AHMSA), Teksid, Pytco, Trinity, Grupo Industrial Monclova (Gimsa), entre otras empresas de la región. Señaló que los vuelos salen de Frontera con destino a la Ciudad de México, Querétaro, Chihuahua, Aguascalientes, incluso hasta destinos en Estados Unidos como Houston y San Antonio, pues existen las condiciones necesarias para ponerlos en operación.

Aseguró que el aeropuerto cuenta con la tecnología y las condiciones necesarias para operar, pues cuenta con pistas, radar, computadoras, aduana de migración, planta de luz, todo lo que se requiere para cualquier tipo de vuelo.

“El aeropuerto Venustiano Carranza está en las condiciones necesarias para realizar cualquier tipo de operación, pues constantemente nos estamos innovando y dando mantenimiento a lo que tenemos”, recalcó el administrador. De igual forma, Villareal comentó que actualmente tienen conocimiento que se continúan las negociaciones con diferentes aerolíneas del país para que puedan ofrecer un vuelo a la capital del país, sin embargo, desconoce los avances que se tengan.