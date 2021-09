Despide sin finiquito a Servidora de la Nación

Despedida injustificadamente después de presentar algunas incapacidades por enfermedad, una Servidora de la Nación solicitó el apoyo de las autoridades toda vez que asegura fue dada de baja por la Delegada Claudia Garza del Toro sin ningún motivo y sin cubrirle el pago de liquidación correspondiente.

María Constantina López Luna aseguró que fue durante los operativos realizados en el mes de diciembre que ella presentó algunos problemas de salud, además padeció dengue y aun así la ponían a trabajar, hasta que repentinamente no pudo más y fue canalizada a la clínica el ISSSTE donde fue internada y después de eso incapacitada.

Dijo que al estar bajo incapacidad, se le avisó que estaba dada de baja de su labor como servidora de la nación, además no le otorgaron finiquito, asegurándole que al no contar con un contrato no tenía derecho a esa prestación.

La mujer explicó que al tratar de dialogar con la Delegada Claudia Garza del Toro, esta no quiso recibirla, por lo que su auxiliar de nombre Erika le dijo que no podían hacer nada por ella y que ya no pertenecía más al grupo de servidores que se encargaban de realizar los operativos y entregar los cheques a los adultos mayores.

López Luna dijo estar desesperada ya que después de casi 9 meses, sigue padeciendo secuelas de la enfermedad, además quedó viuda en el mes de marzo y no cuenta con trabajo que le permita mantenerse, ya que la liquidación por su despido nunca le fue entregada.

“Soy de Colinas de Santiago y soy viuda, pido el apoyo de alguien que sepa de leyes para que me puedan pagar un finiquito, se me hace injusto que aunque trabajé no se me dé de baja como marca la ley”.