Despiden a 12 choferes por delinquir en taxi

Conductores de taxis con buena presentación, amables y serviciales lleguen a las bases para pedir una oportunidad de empleo para después aprovechar la oportunidad y operar de manera clandestina vendiendo cerveza, sustancias toxicas o cometer atracos.

Javier Hernández del Ángel líder taxista señaló que en días pasados se detuvo a un taxista que junto con otras personas robó en una tienda de conveniencia, el conductor tenía apenas 3 días de haber ingresado a la base.

Señaló que fue el concesionario quien lo contrató, pues cuando llegan directamente a la base se les realiza una entrevista pero no tan fácil se les da la oportunidad para operar y este se aprovechó.

Señaló que al saber la situación se le dio de baja de manera inmediata y se envió un boletín al resto de las bases para que no lo contraten pues puede poner en riesgo la integridad de los usuarios.

“Por mucho que queríamos evitar, es imposible, llegan bien educados, bien prestables y a los días andan vendiendo cerveza a domicilio de manera clandestina o alguna sustancia toxica, no es la primera vez que se presenta esto”, comentó.

En los últimos 5 años se han presentado por lo menos 12 casos, de hombres que aprovechan que pueden andar por las calles de Monclova sin levantar sospecha de la autoridad para poder delinquir.