Despiden a corruptos empleados de catastro

Al menos cinco personas que trabajaban en Catastro Municipal en la administración anterior fueron sorprendidos en actos ilícitos, uno de ellos “vendió” una calle y el resto cometió diversas irregularidades, por los que fueron dados de baja y se les fincarán responsabilidades.

Mario Dávila Delgado, Presidente Municipal dijo que poco a poco con el paso de los meses, han salido varias irregularidades en cuestión de terrenos y predios, mismos que se han investigado hasta las últimas consecuencias.

“Quiero que quede claro, aquí las personas vienen a trabajar y a servir, no a ver qué provecho tienen con su labor diaria, sentará un precedente, el hecho de que estamos dando de baja a quienes buscan un interés económico fuera de la legalidad”, comentó.

Sostuvo que han detectado diversos casos donde vecinos de diferentes colonias han construido en calles, “uno de los casos es la calle Jiménez, otro caso más reciente el de las calles Ciprés con Fresnos en el Fraccionamiento Carranza y así son diversas situaciones las que investigamos”.

Mencionó que al ex empleado que descubrieron que vendió una calle en la administración anterior se le dio de baja, bajo la consigna con un notario público de que restituirá el daño, así que deberá pagar lo correspondiente al ilícito que cometió.

“Nos enfrentamos con este problema de personal que estaba en Catastro y hacían cosas indebidas, ya despedimos a varios y la misma investigación se hará en cada departamento, no he tenido el tiempo de hacerlo en todos porque ha habido mucho trabajo y aparte situaciones particulares que he enfrentado, pero quiero que la gente entienda aquí se viene a trabajar, no a servirse”, finalizó.