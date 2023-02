Despiden a taxista señalado de acoso

Taxista acusado de acoso e intentar secuestrar a mujer, es dado de baja de la línea "Premier", en donde el dirigente señaló que serán las autoridades las que determinen su situación, pero que la línea es ajena al problema.

Luego de que se diera a conocer el caso de María, la mujer que sufrió de acoso el pasado fin de semana por parte del chofer de la unidad número 45 de la línea de taxi "Premier", a quien se identifica como "El Pájaro", este fue dado de baja.

Javier Hernández del Ángel, Dirigente de la Línea de Taxis señaló que tras recibir el reporte, se actuó de manera inmediata porque no permitirán conductas que afectan la imagen de esta línea.

"El muchacho ya no trabaja aquí, haya o no haya sido el que hizo eso, él ya no trabaja aquí, serán las autoridades las que determinen si incurrió en un delito".

El chofer señalado de acosar e intentar secuestrar a la mujer tiene tres años laborando en la línea de taxis, y no se había tenido ninguna queja o reporte en su contra, por lo que incluso duda de las acusaciones.

Indicó que una acusación de secuestro es un tema serio, pero indicó que será el Ministerio Público el que deslinde responsabilidades.

Por su parte, señaló que se considerará la posibilidad de interponer una denuncia en contra de las personas que han dañado la imagen de la línea "Premier" con las acusaciones que se han hecho en redes sociales, en donde dijo que se atenta en contra de la fuente de empleo de más de 130 familias.

Señaló que no se puede dañar a la base por una persona, por lo que no se puede generalizar el caso e involucrar a la base cuando se está responsabilizando a una persona.