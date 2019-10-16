Despidos son por contracción económica

Ante el despido de empleados de empresas como Maxion-Inmagusa, el Subsecretario de Economía en la región Jorge Williamson Bosque señaló que es una situación que priva no solo en la región o estado sino a nivel nacional, debido a que la economía está muy contraída.

Dijo conocer la situación en la región y los despidos que se han registrado en diversas empresas, pero también que hay otras como Infac y Fasemex que están en expansión, y de alguna manera se compensan los empleos perdidos.

Por otro lado, señaló que en Coahuila el Gobernador trabaja incansablemente buscando lleguen nuevas fuentes de empleo, por lo que se espera también el Presidente Andrés Manuel López Obrador recapacite y apoye más a los generadores de empleo, que no “descuide a la gallina de los huevos de oro”.

Señaló que espera sea pasajera la cuestión de pérdidas de empleo que se vive a nivel nacional, al menos en Coahuila el Gobernador sigue tocando puertas para que más empresas lleguen al Estado.