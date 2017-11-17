Despiertan compras Interés y decepción

“Casi no, he visto muchas ofertas, pero el año pasado nada más vinimos a ver, esta vez yo creo que vamos a hacer lo mismo, hasta que nos den el aguinaldo haremos las compras y a ver si no está todo escogido” señaló Yuri González.

Luis Peña está interesado en comprar una estufa y desde días anteriores recorrió las tiendas de la localidad en busca de un mejor precio, hasta que alguien le recordó que se acercaba el Buen Fin y decidió esperarse.

“Yo si provecho, unas tiendas si bajan los precios, pero otras definitivamente no lo hacen, el año pasado me compré un refrigerador en el Buen Fin, esta vez no quiero muebles ni aparatos electrónicos quiero ropa para diciembre”, comentó Blanca Estela Guzmán quien mencionó que en estos días también compra los regalos de navidad para su familia. Ricardo Rodríguez mencionó que comprará una computadora para su hija, es lo que le pedirá a Santa Claus, ya las vio en diferentes tiendas departamentales y tiene un costo de 6 mil 300 pesos, espera que en el Buen Fin tengan un precio mejor para comprarla.

Quien se mostró decepcionado de esta estrategia comercial fue Jesús Martínez, molesto mencionó que solo es un engaño para la gente.

“Eso del Buen Fin es pura mentira, lo hacen para que la gente no se vaya al otro lado porque en las tiendas días antes toda la mercancía tiene un precio alto y ya nomás llega el

Buen Fin y supuestamente lo bajan pero finalmente todo lo dejan al precio que es”, comentó.