Déspota y prepotente Jefe de Segundo Piso

Representantes de la Sección 147 denunciaron el maltrato y prepotencia con la que se conduce el doctor Jaime Pérez Pérez, con familiares y pacientes, al no informar sobre la situación en la que se encuentran, situación que ya se presentó a la dirección médica y que podría llegar a la Delegación Estatal.

El vocero de la Sección 147, Carlos Torres Terrazas, mencionó que de manera constante se han tenido problemas con el jefe del Segundo Piso, Jaime Pérez, quien ha demostrado ser una persona déspota y prepotente.

Carlos Torres Terrazas, vocero de la Sección 147.

Han sido varios casos en los que el médico se niega a brindar información con respecto al estado de salud y tratamientos que se aplican a los pacientes, lo que genera angustia y una incertidumbre entre los familiares.

Señaló que como sindicato han tratado de apoyar a las familias de los trabajadores con la intervención de los comisionados ante el IMSS, pero el galeno se niega a dialogar con cualquier persona.

“Nosotros como sindicato queremos más que nada que se informe a los familiares para que tengan tranquilidad o bien, sepan cuál es el procedimiento que sigue con el enfermo, que se les dé un buen trato y sobre todo que platique con ellos, para ver cuál es la situación de los enfermos”.

Han sido reiteradas las quejas que se tienen en contra de este médico y que se exponen en los plenos que tienen diariamente, por lo que el Secretario General de la Sección 147 y una comitiva acudió el día de ayer a dialogar con el Director de la Clínica 7.

El Vocero Sindical señaló que lo que están pidiendo más que nada es que el médico cambie su actitud, que sea más accesible, pero principalmente que tenga buen trato con pacientes y familiares y que mantenga informado sobre el estado de salud de los pacientes.

Dejó en claro que el diálogo con el Director del nosocomio es en primera instancia, pero de no haber un cambio están dispuestos a llegar con el delegado Enrique Orozco Basenthal, e incluso estarían pidiendo que se cambie de área o su destitución.