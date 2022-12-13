Destaca Monclova en transparencia

Un 98.2% de calificación obtuvo Monclova este año en transparencia a través del portal del ICAI y en respuesta ciudadana a las inquietudes que exponían los monclovenses.

Héctor Garza, Secretario Técnico en la administración municipal, destacó que en el 2023 buscan la eficiencia total, aunque la calificación del primer año de la administración del Doctor Mario Dávila ha sido muy positiva.

Dijo que las preguntas que llegan para el Acceso a la información ser reciben directamente a la Secretaría Técnica por escrito, o bien en la página del municipio monclova.gob.mx o bien, en la página del ICAI y el organismo lo hace llegar a través del portal.

El municipio tiene de plazo 9 días hábiles para responder cualquier pregunta, y aseguró que se ha respondido en tiempo y forma.

Sobre la participación de los directores dijo que han tenido una respuesta rápida y eficiente para cada situación que se les expone a través de la Secretaría Técnica.

Sobre las áreas de oportunidad para lograr la eficiencia, el funcionario entrevistado contempló que ese 2% que falta para lograr el 100 es básicamente una cuestión administrativa, de papeleo.

“Un detalle o una fotografía, una situación mínima que se nos hace en observación, y se subsana inmediatamente, tenemos la oportunidad de ir mejorando para que el próximo año respondamos totalmente eficientes”, expresó.

Invitó por último, a los ciudadanos de Monclova que hagan uso de este derecho y utilicen el Acceso a la Información Pública, y puedan resolver sus inquietudes y conozcan las acciones de sus autoridades.