Destaca Riquelme labor del ejército en Coahuila

Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Diciembre de 2022.- Al resaltar que los orígenes de Coahuila están enraizados con el Ejército Mexicano, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís expresó, durante la ceremonia en la que se conmemoró el Primer Aniversario de la revista de entrada de la 47 Zona Militar en este municipio, que en Coahuila nos llena de orgullo que en nuestra tierra “se plantó la simiente de ese árbol grande y generoso que es el glorioso y heroico Ejército Nacional”, bajo el mando del gobernador Venustiano Carranza y mediante Decreto del Congreso Local, expedido el 19 de febrero de 1913.

“En nuestro Gobierno, hemos enaltecido este orgullo a través de una fuerte alianza con esta institución, hasta lograr hacer de Coahuila la Casa del Ejército”, señaló.

El Mandatario estatal acompañó al Comandante de la 11 Región Militar, general Eufemio Alberto Ibarra Flores; al Comandante de la 47ª Zona Militar, general José Fausto Torres Sánchez; y al Comandante del 26º Regimiento de Caballería Motorizado, coronel Julio César Guadarrama Reza, así como la Alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo.

En un recorrido por la historia, resaltó que en Piedras Negras Venustiano Carranza encargó a Francisco Luis Urquizo y Jacinto B. Treviño la organización de los primeros batallones que iniciaron la revolución constitucionalista, y también diseñaron el primer uniforme de los militares; quienes en aquella época portaban con orgullo el sombrero de nuestra tierra: el sombrero norteño.

“Hoy, el Ejército se mantiene con nosotros, está cerca y del lado de las causas de la justicia, de la legalidad, el orden y la paz, que son las mismas causas de nuestro pueblo y por las cuales derramaron su sangre nuestros héroes”, afirmó.

Riquelme Solís destacó que con el Ejército logramos trascender una de las etapas de violencia más convulsas de nuestro país, y ahora nos mantenemos como un estado seguro y fuerte con base en una estrategia conjunta y permanente con las Fuerzas Armadas.

Aseveró que en los cinco años de su Administración, se trabaja con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, los Municipios y los Estados vecinos.

EJEMPLO NACIONAL

“En nuestro empeño por corresponder a esta sólida alianza, hemos fortalecido la infraestructura militar en todo el territorio coahuilense”, dijo.

Miguel Riquelme recordó que este año se entregó el Regimiento de Caballería Motorizado en Ciudad Acuña, con el cual la entidad cuenta ya con 17 cuarteles estratégicos.

“Esta 47ª Zona Militar tiene especial relevancia por los retos que enfrentamos en la frontera, como la seguridad pública, el combate al narcotráfico, la atención al extraordinario flujo migratorio o mantener el orden en las operaciones de los cruces fronterizos”, mencionó.

De la misma manera, hizo mención que el Ejército ha sido el factor decisivo en la balanza y los saldos a favor en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia.

“En operativos coordinados, inmediatos y contundentes, entre nuestras Policías con las Fuerzas Armadas, hemos logrado repeler cada uno de los intentos de civiles armados por ingresar a nuestro territorio.

“También establecimos esquemas operativos con el Estado de Texas a través del Acuerdo de Coordinación y Cooperación para reducir el tráfico de drogas y vigilar el flujo de migrantes entre ambas fronteras”, indicó.

Riquelme Solís informó que continuamente se llevan a cabo Operativos “Espejo” en acciones simultáneas. Por el lado de los Estados Unidos, a través de la Patrulla Fronteriza, y por el lado mexicano, con la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración.

“Adicionalmente, trabajamos en conjunto con la SEDENA en un proyecto de fortalecimiento de la aduana en esta ciudad, el cual contempla la ampliación a 12 carriles. Paralelo a ello, buscamos también que el Puente del Ferrocarril se incremente en dos vías”, informó.

El gobernador dijo que estas acciones coordinadas han sido claves para que Coahuila sea hoy el tercer estado más seguro del País; el tercero con menor número de homicidios dolosos, y mantener en cero la tasa de secuestros.

“Todos los indicadores son positivos gracias al círculo virtuoso que enlaza los pilares del desarrollo: Seguridad, inversión, empleo y bienestar, que permiten permanecer como el tercer estado más competitivo del País, el segundo que más exporta y el cuarto que más aporta al PIB industrial.

Al felicitar a los integrantes de la 47 Zona Militar, el Mandatario estatal puntualizó: “Lo hacemos convencidos de que permanece en ustedes, y lo honran con hechos, el espíritu de honor, valor y sacrificio con el que los revolucionaros defendieron las causas y lucharon por los ideales de la justicia, igualdad, democracia y derechos sociales”.

“Por todos estos motivos y muchos más, hago eco de las palabras que con orgullo expresara uno de nuestros grandes coahuilense, don Miguel Ramos Arizpe, las cuales confirman hoy su plena vigencia: ‘Vengo de la tierra donde cada labrador es un soldado y cada soldado es un héroe’”.

En su intervención, el general Fausto Torres Sánchez, Comandante de la 47 Zona Militar, que abarca 20 municipios bajo su responsabilidad, aseguró que Coahuila es una entidad con economía fuerte y nivel elevado de educación, entre otros rubros, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de Gobierno, se garantiza la seguridad de sus habitantes.

El mando nilitar dijo que la Zona Militar a su cargo fue creada para reforzar la protección en el norte del territorio coahuilense, e inhibir el ingreso de bandas delincuenciales que buscan afectar la tranquilidad.

Expresó que a lo largo de un año se han realizado acciones en beneficio de la población, como la atención a la contingencia en Múzquiz y en la mina El Pinabete, donde se instaló un campamento para brindar apoyo a las familias de los mineros; además de mantener dispositivos de seguridad en los accesos a los municipios de Guerrero, Jiménez y Juárez.

Manifestó que actualmente se construyen sus nuevas instalaciones, que registran un avance de 40 por ciento y estarán listas a mediados de julio de 2023.

A la ceremonia efectuada en las instalaciones de la Guarnición Militar de la Plaza en esta frontera, asistieron también el Secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández; de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, y de Economía, Claudio Bres Garza.

El Supervisor de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Del Río, Texas, Ramón Mendoza; el Cónsul Titular de México en Eagle Pass, Texas, Ismael Naveja Macías; y representantes de la Iniciativa Privada, entre otros sectores de la comunidad.