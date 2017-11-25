Destaca SIMAS 270 mdp en obras

Una inversión de 270 millones de pesos realizó SIMAS en obras relacionadas con agua y drenaje durante los últimos 4 años; además se mantiene en proyecto la construcción del nuevo edificio que albergue las oficinas donde se invertirán 16 millones de pesos financiado a 20 años por AHMSA.

Así lo comentó Mario Zamudio Miechielsen gerente de SIMAS tras encabezar junto con autoridades municipales de Monclova y Frontera la sesión del consejo de SIMAS.

Señaló que la dependencia cerrará el año hasta la primera semana de enero, pero se tienen buenos resultados en el programa de inversión, ya que salen más arriba de lo que se plasmó en el presupuesto que era de 64 millones de pesos y cerrarán con una inversión de 68 a 70 millones de pesos dependiendo de la velocidad de las obras que se ejecutan actualmente.

Comentó que entre las obras que están por terminar es la de la calle Juárez en la zona Centro misma que se está adelantando por la urgencia de comerciantes, estaba programada del 13 de noviembre al 13 de diciembre, ahora solo falta el recarpeteo, se trabajó fuerte porque la calle quedó sin vialidad y vienen las fiestas de diciembre.

Mencionó que en lo que va del año se ha hecho una inversión de 70 millones de obra en drenaje y agua y que cierran como en 270 millones en los últimos 4 años. No habrá incremento adicional a la inflación.

Comentó que la tarifa de agua aumentará solo con la inflación, según lo avale el Congreso en la Ley de Ingresos del 2018.

Señaló que a pesar de las inversiones SIMAS se está recuperando no con aumentos sino con la cartera vencida, haciendo trabajos adicionales, incrementando el número de usuarios que pagan y poco a poco la solidés financiera de SIMAS es de 2 por 1, es más alta que una empresa normal.

Nuevo edificio de Simas Mario Zamudio Miechielsen, comentó que el proyecto del nuevo edificio de SIMAS prácticamente está terminado y su construcción empezará en el mes de enero en un terreno de 6 mil metros que donó AHMSA y que es muy cercano a la avenida Sidermex.

Allá se tiene construido almacenes y oficinas operativas, falta el edificio de las oficinas administrativas, el edificio fue financiado por Altos Hornos de México y es a 20 años para poder pagarlo, comentó que es un importante apoyo ya que pagan 100 mil pesos mensuales de renta en donde actualmente están.

“Con lo de la renta se podrá hacer el edificio nuevo que tiene una inversión de 16 millones de pesos, pero necesitábamos el financiamiento y AHMSA nos está apoyando”, comentó.