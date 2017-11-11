Destacan avances en materia de salud

En su última visita a Monclova, el secretario de Salud, Jorge Verástegui Saucedo informó que durante este 2017 se han tenido grandes disminuciones de muerte por cáncer de mama, cervicouterino, por enfermedades isquémicas, por diabetes e incluso menos muertes en menores de 5 años por enfermedades diarreicas, lo cual refleja que la población se está aplicando en mantener su salud con buenos hábitos y cuidados.

Al menos en las estadísticas del cáncer de mama bajó de 215 muertes durante el 2016 a 120 defunciones en este 2017, mientras que de cáncer cervicouterino, se tienen registradas 106 del año 2016 en comparación con 50 del 2017.

En embarazo en adolescentes se tuvo una disminución del 3 por ciento, así como en muertes por diabetes.

Finalmente destacó que en enfermedades isquémicas del corazón se han tenido 900 muertes menos, así como una cantidad considerable en las defunciones por enfermedades en menores de 5 años, a consecuencia de enfermedades diarreicas.

El funcionario explicó que los programas que el Gobierno promueve en la sociedad mediante los diferentes centros de salud, como Mídete, Nútrete y Activate, 48 Horas sin Comida Chatarra, entre otras más, están causando impacto y las cifras reflejan el beneficio.

En cuanto a enfermedades de trasmisión sexual dijo que se han aumentado un poco los índices, sin embargo porque se ha invitado al consejo de Salud a algunas asociaciones Lésbico-Gay, por lo que sube el tamizaje.

Al momento las ETS mantienen a Coahuila en el número 25 de 32 en el ranking nacional.