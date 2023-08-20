Destacan solidaridad en búsqueda de migrantes

Cuatro Ciénegas, Coah.- La solidaridad recibida por las poblaciones del desierto en la búsqueda de los jóvenes migrantes fue reconocida por el alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez quien dijo que el Gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís siempre estuvo atento en las labores de la localización positiva ante estos hechos. Las corporaciones policiacas y de Protección Civil de los tres ordenes de gobierno mantuvieron largos recorridos, guiados también por personas que iban en ese grupo que buscaba el sueño americano. Beto Villarreal informó que además de sobrevolar el sendero que utilizaron jóvenes de Cuatro Ciénegas y Ocampo en su intento de cruzar la frontera con Estados Unidos, desde el helicóptero se identificaron rastros que fueron de mucha ayuda, sin embargo también desde el viernes se trasladó una brigada en caballos para la búsqueda del joven Juan Diego Ibarra partiendo desde el día 18 de agosto de 2023 a la 3 de la tarde con rumbo al ejido Melchor Múzquiz, enviando víveres para su alimento e hidratación. POBLADORES DE EJIDOS TAMBIÉN SE SUMARON A LA BÚSQUEDA

Conocedores de los caminos y brechas personas originarias de ejidos del Desierto así como de Boquillas del Carmen también contribuyeron en la búsqueda que unió a la sociedad, autoridades y alcaldes Beto Villarreal de Cuatro Ciénegas y la alcaldesa de Ocampo Laura Mara Silva quienes fueron apoyados en este trayecto de forma terrestre y aérea por el Gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, Protección Civil y Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas y Ocampo, PEC y Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de dar también cada día los resultados de esta búsqueda, que si bien fue positiva por la localización de los cuerpos de los jóvenes, ha dejado mucha tristeza.