Destacan solidaridad en búsqueda de migrantes

Fueron días de mucho apoyo de las corporaciones policiacas, PC, ejército y habitantes de los Ejidos del desierto.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 20 agosto, 2023 - 11:22 a.m.
El Presidente de Cuatro Ciénegas agradeció al Estado y a los ciudadanos se sumaran a la búsqueda de jóvenes desaparecidos.

Cuatro Ciénegas, Coah.- La solidaridad recibida por las poblaciones del desierto en la búsqueda de los jóvenes migrantes  fue reconocida por el alcalde de Cuatro Ciénegas Manuel Humberto Villarreal Cortez quien dijo que  el Gobernador de Coahuila Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís siempre estuvo atento en las labores  de  la localización positiva ante estos hechos.

Las corporaciones policiacas y de Protección Civil  de los tres ordenes de gobierno mantuvieron largos recorridos, guiados también por personas que iban en ese grupo que buscaba el sueño americano.

Beto Villarreal informó que además de sobrevolar el sendero que utilizaron jóvenes de Cuatro Ciénegas y Ocampo en su intento de cruzar la frontera con Estados Unidos, desde  el helicóptero se identificaron rastros que fueron de mucha ayuda, sin embargo también desde el viernes se trasladó una brigada en caballos  para la búsqueda del joven Juan Diego Ibarra partiendo desde el  día 18 de agosto de 2023 a la  3 de la tarde con  rumbo al ejido Melchor Múzquiz, enviando víveres para su alimento e hidratación.

POBLADORES DE EJIDOS TAMBIÉN SE SUMARON A LA BÚSQUEDA  

Conocedores de los caminos y brechas  personas originarias  de  ejidos del Desierto así como de   Boquillas del Carmen también contribuyeron en la búsqueda que unió a la sociedad, autoridades   y alcaldes Beto Villarreal de Cuatro Ciénegas y  la alcaldesa de  Ocampo Laura Mara Silva quienes fueron apoyados en este trayecto de forma  terrestre y aérea  por el Gobernador de Coahuila Miguel Riquelme, Protección Civil y Seguridad Pública de Cuatro Ciénegas y Ocampo, PEC  y Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de dar también cada día los resultados de esta búsqueda, que si bien fue positiva por la localización de los cuerpos de  los jóvenes, ha dejado mucha tristeza.

 
Mencionó que fueron días de mucho trabajo, pero también de mucha ayuda, agradeció la solidaridad de todos.
Por cielo y tierra se desplazaron las comitivas de búsqueda.
Tras un arduo trabajo se logró rescatar a migrantes, la mayoría con vida.

    Mencionó que fueron días de mucho trabajo, pero también de mucha ayuda, agradeció la solidaridad de todos.

    Por cielo y tierra se desplazaron las comitivas de búsqueda.

    Tras un arduo trabajo se logró rescatar a migrantes, la mayoría con vida.

