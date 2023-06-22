Destraba federación “candados” a Ahmsa

Monclova; Coah.- Está próximo el reinicio de operaciones de Altos Hornos de México con los nuevos inversionistas, informó el vocero de AHMSA Francisco Orduña.Durante la semana el gobierno federal ha permitido destrabar condiciones que impedían avanzar, pero en breve se podría dar el reinicio de la siderúrgica y que los nuevos inversionistas asuman formalmente el control de AHMSA.“Por razones legales no puedo dar mayores detalles, pero hay buenas noticias, un poco de aire fresco, tenemos finalmente la solución en frente” mencionó Francisco Orduña.Dejo en claro que ha sido un proceso largo pero aún se tiene que resolver algunos pasos legales, pero los obstáculos principales ya se resolvieron y lo que resta no afecta en lo inmediato el proceso para recibir el capital de operación y poner en marcha la producción.“Aun no podemos dar fechas, pero legalmente un par de semanas para concluir los pasos legales y tome posesión el nuevo Consejo de Administración”Finalmente reconoció que han sido meses muy complicados, y que ha afectado a miles de trabajadores, pero ya se encuentran en los últimos metros para salir del túnel.Adriana 45 Francisco Orduña; Vocero de Altos Hornos de México.Adriana 45 aEs cuestión de semanas para que inicien operaciones.

