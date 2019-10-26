Destroza ausencia de Raúl a familiares

Invadidos de un total sentimiento por la situación que viven los padres del joven monclovense Raúl Ignacio Fernando Saldaña Zertuche enviaron un mensaje de voz a sus familiares pidiendo que recen por él y que lo fortalezcan en este momento.

El primero que se escucha en este mensaje, es el padre del joven, Raúl Saldaña quien comienza diciendo “familia los amamos los queremos mucho agradecemos todo este apoyo que nos han brindado, -comienza a quebrársele la voz- les suplicamos les pedimos de todo corazón que le manden muchos besos a mi hijito”.

Es en este momento en que la madre del joven estudiante del TEC de Monterrey que tiene ya más de una semana desaparecido, interviene en el mensaje dirigido a sus familiares “que lo quieren mucho, necesita mucho amor para sentirse querido”.

En seguida, el padre del joven continúa “aviéntele muchos besos, abrácenlo en su corazón”.

Y la madre continúa: “necesitamos sus oraciones, que lo puchen, que están ustedes con él que lo quieren mucho para que sienta y que aguante, que aguante, que sepa que lo amamos, que aún con todo es bienvenido a la familia”.

De esta manera se encuentran los padres del joven monclovense que desapareció desde el 17 de Octubre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León donde se encontraba durante los últimos años porque es estudiante del Tecnológico.

No ha trascendido hasta ahora más avances en la investigación sobre la desaparición de este joven que se dice es buscado junto con uno de sus amigos que también está privado de su libertad, de nombre Saúl Alejandro Sandoval.