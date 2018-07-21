Desvían 23 millones en ‘ayudas sociales’

Con cuatro votos en contra, una abstención y presuntos desvíos por más de 23 millones de pesos en la entrega de supuestos “ayudas sociales”, el Cabildo de Monclova mayoriteó la aprobación del avance de gestión financiera del segundo trimestre de la Administración de Alfredo Paredes.

En Junta de Cabildo, Juan Carlos Terrazas, tesorero municipal desglosó las cuentas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, donde existen irregularidades en la entrega de supuestos apoyos sociales por 23 millones de pesos en tan solo 6 meses de administración.

También puedes leer: La feria: charla con May Garza

Juan Carlos Terrazas, tesorero municipal, desglosó las cuentas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.

Los regidores que votaron en contra fueron Roberto Abrego, Víctor González, Rosy Rodríguez e Ismael Rodríguez Ramírez.

Esto debido a la insuficiencia de información, pues detectaron mucho recurso utilizado en “ayudas sociales” y ni siquiera tienen un padrón de a quien entregaron esos apoyos, en el primer trimestre este rubro tuvo una inversión de 14 millones de pesos, este segundo trimestre fue de 9 millones de pesos.

“Hay duda si realmente se entregan esos apoyos, hemos pedido información, se nos ha dicho que está en la página de transparencia, no existe, seguiremos insistiendo para ver a donde fueron a parar esos 23 millones de pesos en 6 meses”, comentó el regidor Roberto Róbago.

El regidor Víctor González mencionó que votó en contra debido a la violación del Código Municipal que marca que con 24 horas de anticipo se les debe entregar la citación de la convocatoria además de información necesaria para deliberar.

“Nos lo dieron pormenorizado, nos lo explicaron pero no con 24 horas, no nos da tiempo para revisar si es cierto o no, los conceptos en que tengo dudas son en ayuda social”, comentó el funcionario.

Dijo que en el primer informe solicitó información a través de la plataforma de transparencia, está en un proceso de revisión, autoridades estarán obligados a brindar información lo mismo pasará con el informe del segundo trimestre.

De ingresos se obtuvo 169 millones 622 mil 777 pesos entre los que se contemplan impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y participaciones.

En los egresos fueron 125, millones 744 mil 857 pesos, con un gasto de 50 millones 319 mil pesos en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias.