Detecta Derechos Humanos fallas en celdas municipales

El mes pasado la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisó las celdas municipales y realizó algunas recomendaciones, una de ellas es que no se tenían certificados de integridad física, es decir que no se garantiza el derecho a la protección de la salud de las personas que ingresan a las celdas, puesto que no se pudo constatar con documentos.

David Corrales García, cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos, comentó que estarán muy al pendiente del caso de Yésica Jazmín Zapata Hernández quien murió en las celdas.

Comentó que solicitará el certificado de integridad física al momento de su ingreso para saber qué fue lo que pasó además de la documentación al momento de su detención, el motivo, el lugar y quienes la detuvieron.

Dijo que los 38 municipios del Estado en los Centro carcelarios no se garantizan el derecho a la protección de la salud de personas ingresadas, puesto que no se constata con documentos.

Cuando revisaron Seguridad Pública no se acreditó que apliquen el certificado de integridad física, explicó que el hecho de que no lo hagan es una violación a los derechos humanos. “Por eso se ha hecho la recomendación para que se subsanen todas las incontinencias que fueron detectadas, en su momento el área de la coordinación jurídica de la comisión de derechos humanos solicitarán el cumplimiento”, señaló.

Por lo pronto Seguridad Pública está sujeto a supervisión y verificación para que efectivamente se dé cumplimiento a todos los puntos que se les recomendó.

El mes pasado se supervisó y se emitieron recomendaciones, estaban en un lapso para que atacaran las recomendaciones.

“Estamos en proceso que nos remitan las pruebas de cumplimento de las recomendaciones que les hicimos, el plazo es de 15 días que ya pasaron ahora vamos hacer visitas de verificación”, comentó.