Detecta SSA mínimas fallas en purificadoras

En lo que va del año, el área de Regulación y Fomento Sanitario ha detectado a dos purificadoras de agua que no cumplieron con las normas sanitarias.

El coordinador de este departamento, Andrés Flores Ramírez, expresó que Monclova cuenta con un aproximado de 215 empresas purificadoras, de los cuales a la fecha han sido revisados 78 establecimientos.

Coordinador de Regulación y Fomento Sanitario; Andrés Flores Ramírez.

Destacó que dos purificadoras de agua que han sido detectadas con irregularidades en este caso por contaminación, no es una situación grave como para indicar que el agua no es de calidad.

Las revisiones que realiza el departamento de Jurisdicción Cuarta son de forma periódica y permanente, así lo señaló Flores Ramírez; explicó que entre 15 y 18 purificadoras de agua son revisadas de forma mensual, los análisis son enviados al Laboratorio Estatal de Salud Pública, se envían los resultados y conforme a ello se procede.

“Se han identificado dos purificadoras en contaminación en el problema de manejo, en el envase, al no tener cuidado suficiente, pero dos establecimientos son un porcentaje mínimo no es como para pensar que el agua no está buena”, mencionó.

Cuando se encuentra alguna irregularidad se realiza una notificación al establecimiento y se tiene que hacer un manejo exhaustivo del procedimiento y realizar una desinfección completa de todo el equipo, tomar examen posterior a esto y dar con el resultado que todo está normal, sin embargo son acreedores a multas considerables dependiendo de los puntos señalados.