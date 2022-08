Detectan a niños en riñas callejeras

Durante vacaciones, los niños y adolescentes de las colonias de la periferia se han enfrentado en riñas callejeras y en algunos casos han reportado que participan en acciones delictivas, por ello el Director de Seguridad Pública hace un llamado a los padres para que vigilen a sus hijos.

Raúl Alcocer, jefe de la policía, destacó que desde el viernes pasado se incrementaron los reportes en este tipo de casos, entre los que señala se vieron involucrados niños y adolescentes de Colinas de Santiago y la Colonia Burócratas, entre otras.

Sostuvo que en el caso de Colinas las personas denunciantes reportaban que los menores se encontraban escandalizando a altas horas de la noche, y al momento de llegar las patrullas vieron que efectivamente había un grande grupo de menores de edad en el lugar señalado pero se encontraban jugando, y así no se pudo proceder a ninguna detención.

"No estaban en riña, solo que los denunciantes indicaban que no los dejaban dormir, pero así sin ningún delito no se les puede detener, por eso llamamos a los padres para que eviten que sus hijos anden fuera de casa ya muy noche", explicó.

En el caso de la Colonia Burócratas, el jefe de la policía indicó que ahí se reportaron riñas y al momento de llegar las patrullas éstas fueron apedreadas, y terminaron con vidrios quebrados, por lo que se aplicará a los padres la responsabilidad de no controlar la salida de sus hijos.

Puntualizó Raúl Alcocer que no se pueden catalogar los grupos de niños y adolescente que se han formado durante estas vacaciones escolares en las colonias como pandillas porque en la mayoría de los casos no delinquen, pero insistió en que los padres de familia deben evitar que sus hijos salgan a deshoras de su hogar, porque entonces sí, podría existir el riesgo de que cometan delitos diversos.

Algunos sí cometieron robos, manifestó el entrevistado, como el caso del hurto de un tinaco que solo "cruzó la calle", y un minisplit que también fue reportado como robado.