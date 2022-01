Detectan cáncer a Diana Salazar

"Ahora me toca a mí, aprendí de dos guerreras y voy a ser muy fuerte, voy a ser como ellas y no me voy a doblar", señaló Diana Salazar; Presidenta de la Fundación de Recuperación Integral para Adolescentes y Adultos quien está lista y va con todo a la batalla contra el cáncer de mama.

No ha pasado mucho tiempo desde que Diana Salazar se dio cuenta de que tenía una bolita en el seno izquierdo y cuanto antes acudió al médico, se la retiraron y justo cuando acudió a retirarse los puntos de esa operación, le dieron el resultado de la biopsia, se trata de cáncer de mama.

Hay que practicarle más estudios para saber a fondo lo que ocurre con ese cáncer, pero el médico que la atendió le dio a conocer que actuó muy a tiempo, además de que es una mujer positiva y muy joven.

Actualmente Diana se encuentra con su familia preparándose para esta batalla, pero asegura que retomará energía y después se pondrá a trabajar, lo único que pidió a familiares y amigos es que no la detengan, que la dejen seguir haciendo lo que más ama.

Y es que sí hay algo que caracteriza a Diana es su energía, su fuerza inquebrantable, su gran corazón, un corazón noble y de acero que siempre busca la forma de ayudar, de servir a la gente que lo necesita, niños, jóvenes y personas adultas han recibido el apoyo de ella.

En meses pasados estuvo rodeada de tres grandes guerreras que se enfrentaron a esta batalla, una de ellas Jazmín Armendáriz a quien le diagnosticaron cáncer terminal pero que en todo momento se mantuvo positiva, luchó mucho aun y cuando el diagnostico estaba en su contra.

Otra de las mujeres con las que Diana enfrentó esta enfermedad fue Viviana Moreno que padeció cáncer de mama, una mujer que tenía 8 hijos y que no podía trabajar la tercera de estas mujeres fue la más pequeña de las tres Yulisa Borrego Estrada que afortunadamente la dieron de alta.

Estas tres mujeres y Diana Salazar fueron como un engranaje, se transmitían potencia emocional y espiritual, lamentablemente dos de ellas, Jazmín y Viviana ya están con Dios, pero Diana Salazar estuvo con ellas en todo momento incluso en su muerte.

"Aprendí de Jazmín y Viví, ahora me toca a mí y voy a ser muy fuerte, les aprendí mucho y no me voy a dejar doblar, voy a ser como ellas", señaló Diana con una voz de coraje, una voz fuerte y decidida, confía mucho en Dios y es que ahora entiende porque llegó a la vida de estas guerreras, Dios la estaba preparando para su batalla.

"Voy a seguir trabajando, siempre le he dicho a Dios que el día que él quiera estoy lista, no le tengo miedo al cáncer, pero quiero seguir viva", mencionó.

Dijo que hoy más que nunca necesita de las oraciones de la gente y sabe que el que al pobre da a Dios le presta y aunque no refiere su labor de ayudar siempre a quien lo necesita, cree en la promesa de Dios, esa promesa es muy bonita.

"Sé que un día me voy a morir pero todavía no, hoy quiero vivir y yo y mi familia vamos con todo contra esta lucha, vamos fuertes a esta batalla", mencionó la guerrera de guerreras Diana Salazar.