Detectan coyotes en regularización

A unos días de que venza el decreto de regularización de autos de procedencia extranjera, se han detectado "coyotes" que ofrecen a la población realizar el trámite, con un costo de 15 a 17 mil pesos, lo cual es un fraude, por lo que se exhorta a la población a no caer en este tipo de engaños.

Mario Garza Pérez, Coordinador Regional del Frente Cardenista, informó que de manera personal se han detectado a personas que ofrecen otorgar citas y realizar el trámite a los propietarios de vehículos americanos.

Se aprovechan de las personas que no alcanzaron cita y acuden al módulo del REPUVE a solicitar información, en donde prácticamente están al acecho para "ofrecer" este trámite, a pesar de que ya está por concluir el plazo.

"Detienen a la gente que va a preguntar y les dicen que ellos les sacan la cita, que ellos le hacen el trámite, les cobran de 15 a 17 mil pesos, pero es un engaño, ya no hay citas ya no hay lugares, para realizar el trámite".

Comentó que únicamente tratan de aprovecharse de la desesperación de la gente, que tras concluir el proceso buscan la manera de que su vehículo se regularice, y caen en este tipo de engaños.

Es por eso que hizo un llamado a la gente para que no se dejen engañar, por quienes dicen que pueden realizar el trámite, el trámite está por concluir y si no cuentan con una cita, no pueden incluirse en el proceso.

Mencionó que en caso de tener una duda, pueden acudir directamente a los módulos del REPUVE, donde les pueden dar la información correcta y concreta, recordó que el plazo vence el próximo marte 20 de septiembre, y no existe ninguna información que se vaya a ampliar.