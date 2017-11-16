Detectan en “niños” consumo de cristal

La adicción a las drogas como el thinner, marihuana e incluso el cristal, se han vuelto cada vez más comunes entre jóvenes de 13 y 17 años, reconoció la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

Al darse a conocer los casos de menores que han sido sorprendidos fumando marihuana, la subprocuradora de la Pronnif, Leticia Sánchez Campos comentó que lamentablemente se han presentado diferentes casos de adicción a las drogas.

Las más utilizadas son el resistol y el thinner porque son más baratos, así como más sencillos de conseguir, pero también se han encontrado algunos otros donde padecen adicción a marihuana o el cristal.

Dijo que al detectarlos se da la atención a los padres de familia y a los jóvenes con terapia contra las adicciones, se firma un convenio de buen cuidado, además se revisan otras opciones como centros de rehabilitación.

“La mayoría de los casos de menores con problemas de rebeldía o mal comportamiento que atendemos han probado alguna droga o padecen alguna adicción, por lo que debe ser tomado en cuenta como una llamada de atención”, recalcó la Subprocuradora.

Asimismo, Sánchez Campos comentó que es importante que los padres de familia estén muy al pendiente de la conducta de sus hijos, especialmente de las compañías pues son quienes los invitan a consumir drogas o inhalantes.